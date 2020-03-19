知名文人李敖逝世已滿2周年，兒子李戡與好友陳文茜均在臉書上發文追思，而陳文茜更是透露了未選擇見李敖最後一面，甚至連悼念文都遲遲未見的原因「因為我不想告別」。

「我的記憶，當你揮手時，你仍想像自己是麥克阿瑟，老兵不死，只是凋零。我不想看到比凋零還孱弱的你。」陳文茜感慨，李敖是永遠的巨人，被時代拋棄也被時代排擠的獨立人格，絕不趨炎，絕不附勢。「抓著你的筆尖，你和一切對抗。對抗領袖、對抗威權、對抗俗媚、對抗虛假、對抗沈淪的自由，沈淪的言論泛濫。對抗拘押你的上一代，不屈遺忘你的下一代。」然而此刻東風依舊，陳文茜不忍見的，是那已全然幾近殘滅的李敖。

陳茜茜直言李敖著作等身，卻沒有一篇文字被收入教科書內；《北京法源寺》曾經被提名進入諾貝爾文學獎，「但你的文字那麼令人不安，你搓破了太多口號，你嘲笑了太多人們根深蒂固擁抱的意識形態，從『中華民國，早就亡國了』，從『反攻大陸是假的』到『台獨也是假的』。」

李敖之子李戡也在臉書上發文，透露2005年李敖時任立委去北京演講時，許多人勸他買房投資，他卻堅持不買，且幾年後更是堅定指出「要是買了，他哪來的立場在台灣談統一。」而李戡在父親過世2年後，仍牢記此事，並自我要求「絕不靠『統一』兩字騙錢發財，我確實做到了。」

陳文茜感慨指出：「親愛的李大哥，你和受你思想影響甚深的我，那麼死腦筋信賴自由主義，但它是一個烏托邦，它從來不曾在地球上任何一塊土地實踐過⋯⋯親愛的李大哥，是時代辜負了你？還是我們始終誤解了時代？」

「你走了，所有曾經與你有關的幾乎都化為塵土。你已躺下，台灣再無戰士。在春天的寒風中，我再度悲愴的走在古道上。佇立著，一個人。」近來陳文茜透露自己已與病痛對抗多日，在追思李敖之時，她也感慨自己逐漸走上衰老之路，但更多的衰老在於內在，「別人可以遺忘你，我不會。對我而言，我們共同擁抱的自由主義信念是長遠的，永恆的。它是烏托邦，但它使我們活得與衆人如此不同。」陳文茜指「這個時代也不配向你再會，而是你向我們道別。」她至今仍把信念佇寄於李敖，並指：「這也是我不想告別的理由」。

而李戡則是強調：「我支持統一，是遵守我父親的遺願，我一輩子不會動搖，但在大陸官方不大刀闊斧整頓陋習之前，我絕不會考慮促進它。」

(旺報 )