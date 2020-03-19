學測放榜後，許多高三生填志願傷透腦筋！新竹清華大學表示正在規畫開設給一般大學部學生選修「醫學科技學分學程」，未來文組學生也可把醫學科技當做第二專長，生涯更寬廣。

清大教務長焦傳金表示，該校從2006年起推動跨領域雙專長，一次滿足兩種需求，學生入學時不論考進任一科系，都可在128個畢業學分之內再選擇第二甚至第三專長，畢業證書上也會加註專長／學分學程名稱，去年畢業生已有近2成具備雙專長，有管理加法律、人類學加體育、材料加哲學、電機加生命科學等，「清華大學與新竹教大合校之後，增加了教育及藝術學院，跨域選項更多元。」

因應社會需求，清大去年新開全校性AI人工智慧學分學程，針對非理工學生開設至少19學分「應用基礎」學程，針對理工生21學分以上的「應用進階」學程，正面迎戰人工智慧時代挑戰；今年清大又將開設「醫學科技學分學程」。

焦傳金舉例，製造達文西手臂及醫療輔具需要動力機械人才，研發假牙、骨材及人工皮膚需要材料科學人才，新藥開發需要生科人才，治療失語也需要語言及心理諮商人才，「多元人才投入醫學領域，預期可帶來全新的突破。」

參與規畫的清大醫學科學系主任陳令儀表示，學程內容可望包括：人體生理與解剖學、人體解剖學虛擬實作、醫學遺傳學、醫學統計與流行病學等。如資工系學生加選醫學科技學程為第二專長，未來就業即可跨足智慧生醫、精準醫療、生醫電子、醫學資訊分析（如健保資料庫分析、財務分析）、生理檢測資訊分析、醫材軟體開發等，非常寬廣。

清大研發長曾繁根表示，清大雖然目前還沒有醫學院，但在醫學科學領域的THE世界大學排名是台灣第5，甚至贏過許多以醫科為主的大學。清大的醫學物理、轉譯醫學、醫工材料、醫學影像及精準醫學有非常深厚基礎；全校800位老師超過180位以上從事醫學科技研究，清大更與國內外逾10個大型醫療中心合作超過20年。

(旺報 )