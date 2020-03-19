中市19日清晨，一位莊性男子酒駕、未繫安全帶、逆向，台中市警局第四分局大墩派出所員警上前勒令停車受檢，但莊男拒絕受檢。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

中市19日清晨，一位莊性男子酒駕拒絕受檢，其友人還來助陣，警方全部都逮補上銬。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局第四分局大墩派出所陳姓員警，19日清晨4時多巡邏勤務時，眼尖發現莊姓男子未繫安全帶，還逆向行駛，趨前攔檢，莊男竟倒車想逃跑，險拖行員警，莊男3名朋友見狀也上前助陣，期間除出言污辱員警外，還踹倒警用機車，幸4人全被支援警網壓制逮補，過程中還造成多名員警輕傷，全案訊後依公共危險罪、妨害公務罪移送偵辦。

19日清晨4點50分，大墩所陳姓及黃姓員警執行巡邏勤務時，在向學路一家酒店旁，發現37歲莊姓男子駕駛黑色轎車載著一男性友人及二名酒店小姐逆向行駛，且車窗未關，員警一眼就看到莊男未繫安全帶，於是趨前攔檢，陳員一靠近就聞到濃濃酒味撲鼻，員警勒令莊男下車受檢，但莊男不為所動，竟倒車想要逃跑，陳員只得隨著車輛快步移動，並大聲要莊男停車，莊男這才停車。

此時從酒店跑出來莊男二名友人加上車上一名友人，28歲劉男、37歲王男、32歲李男等跑出來聲援，高喊你抓他做什麼？過程中劉男還踹倒陳員的警用機車，造成機車照後鏡破損，此時支援警力陸續到場，王男、李男還不斷對員警辱罵三字經，員警立即對三人採取壓制逮補，以妨害公務罪移送偵辦，莊男經酒測後，酒測值達0.67mg／L，涉嫌公共危險及妨礙公務罪依移送偵辦。

另員警在攔查及逮補過程與4位嫌犯發生拉扯，造成陳員右手虎口挫傷、黃員左手掌、食指、無名指擦傷，經送醫包紮後沒有大礙，第四分局長吳耀南肯定員警深夜仍落實取締，嚴正執法、強勢壓制，即使負傷仍英勇完成任務，警方往後仍會持續嚴格執法，維護台中治安，守護台中市民安全。

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(中時 )