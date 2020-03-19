路透報導，紐約證交所（NYSE）因傳出2人確診消息，母公司洲際交易所集團（ICE）18日（周三）宣布暫時關閉交易大廳，自下周一起全面轉至電子交易。

ICE指出，目前得知1位員工與1位交易員經檢測新型冠狀病毒為陽性反應，兩人最後出現在交易大廳是在3月13日。目前該據點將關閉，包括在紐約的股票、美國選擇權交易大廳，以及在舊金山的Arca選擇權交易大廳。

ICE強調，所有在NYSE上市的證券不會受影響，將持續交易。

(工商 )