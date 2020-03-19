金管會鼓勵壽險資金進場低接績優股，台灣人壽副董事長、前壽險公會理事長許舒博向金管會提出四大暫行措施建議，即計算資本適足率（RBC）時，股價由半年均價延長為一年、認列未實現損失比率由80％降為20％、逆景氣循環係數調整不以10％為限、淨值比認列股票未實現損失也降為20％。

這些措施就是讓壽險公司即便投資更多股票、遇到股價下跌，也不會有增資壓力。

許舒博強調，過去金管會也曾要壽險資金進場，穩住台股信心，但壽險業投資台股，只要股票跌價，將影響資本適足率及淨值，所以金管會必須推出暫行措施，壽險公司才能安心進場投資。

許舒博第一項建議就是計算RBC時，股票由半年均價延長為1年，即過去是以月底收盤價，若股市呈現下跌趨勢時，壽險公司擔心資本適足率急降，就會在月中拋售股票，加重台股跌勢，改為半年均價，就會有助壽險公司長期持有，許舒博這次建議是再延長為一年均價。

二是計算未實現損益時，由現行認列80％降為20％，即對股票投資出現大額未實現損失的公司，如投資1000億元股票，未實現損失有500億元者，現行計算RBC自有資本時要認400億元的投資，許舒博建議只要認100億元，即壽險公司自有資本不會因台股重挫，出現大量減損，也會讓公司安心買股。

三風險係數調整不以10％為限，即台股下跌甚多，應依逆景氣循環措施，將風險係數大量調降，也有助壽險公司穩住資本適足率。

四是金管會祭出的新監理指標淨值／資產比不得低於2％或3％，要在4月正式上路，若台股下跌，壽險公司淨值即會大量「縮水」，許舒博建議，未實現跌價損失在計算淨值比時只要算20％，也有助公司不至於因為淨值比不夠，大賣台股。 圖說:前壽險公會理事長許舒博（左）向金管會主委顧立雄（右）建議祭出壽險暫行措施，有助壽險資金入台股。（彭禎伶／攝影）

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