新北市30歲郭姓男子，昨日下午騎乘重型機車行經台65線快速道路，卻遭大型卡車惡意逼車，卡車司機還朝郭男丟擲酒瓶，導致被害人腳被玻璃碎片攻擊見血，機車輪框也因此受損，所幸傷勢並無大礙，他事後自行到派出所檢舉，警方則依公共危險罪嫌偵辦，並將對卡車駕駛開單告發。

昨日下午2時許，擔任外送員的郭男騎重機上快速道路要送餐點給客人，卻遇上卡車司機惡意逼車，司機超車時，還朝郭男丟擲酒瓶，雖沒被砸到要害，但郭男的腳被玻璃扎入受傷，輪框也因此受損。

郭男騎下快速道路後仍驚魂未定，無法想像隨機殺人案才剛發生，自己竟會成為被攻擊的目標，所幸傷勢並無大礙，事後自行到派出所，在警方指導下使用檢舉系統，全案將依公共危險罪嫌追查，警方也將依道路交通管理處罰條例第33條1項15款「行駛中向車外丟棄物品或廢棄物」製單逕舉告發。

郭男友人則氣得將此事放上網路，控訴司機是「危險駕駛」，此事在網路上引發熱烈討論，網友們紛紛痛罵「砸酒瓶實在很夭壽」，也有人擔心司機恐是酒後駕車，還有網友直言「擺明就是殺人」。

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(中時電子報)