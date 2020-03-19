新北市賴姓女子本月1日疑似因為口角細故遭到吳姓男子帶往三峽山區產業道路，朝頭部連開3槍後推落山坡棄屍，而賴女的男友洪姓男子當時竟冷血在旁觀看全程，卻未出手阻止。諷刺的是，賴女在遭槍殺前，才與洪男到小琉球開心慶生，甚至留下「你沒那麼遭」貼文放閃，如今開心的生日旅遊，卻變成奪命假期，令人不勝唏噓。

警方調查，本月1日正好是洪姓男子的生日，當天賴女疑似與吳男、洪男起口角糾紛，遭吳男連開3槍殺害，隨後被推下山坡，而洪男竟全程站在一旁冷血觀看，卻未出手拯救女友；事後警方重返現場尋獲賴女時，她上半身腐爛幾乎消失不見，死狀相當悽慘。

賴女臉書充滿多張與洪男的甜蜜合照，為了慶祝男友3月1日的生日，2人還在2月底一同前往屏東、小琉球等地旅遊慶生；期間賴女還在臉書寫下「你沒像人說的那麼遭」現在看來格外諷刺。

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(中時電子報)