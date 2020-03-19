湖北開放全境健康碼通行 稱為加速復工復產進度 12:412020/03/19 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 湖北開放全境健康碼通行（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據「湖北權威發布」的微信公眾號今日發布的訊息表示，為加速復工復產的進度，將從原本湖北的部分地區開放健康碼通行進一步開放為全省範圍。擁有健康碼的人員，可以在湖北境內亮碼通行。 出示健康碼後須再進行體溫檢測，便可通行，不需再出示健康證明或車輛通行證等。 湖北省政府在3月10號發布公告表示，開展湖北「健康碼」發放工作，「健康碼」分為綠碼、黃碼和紅碼，其中綠碼發放給非「四類人員」，包括非確診病例、非疑似病例、非發燒病例、非無症狀感染者。 (中時 ) #健康 #湖北 #通行 #病例 #發布 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京境外輸入病例 首度超越外地赴京病例數 10:582020/03/15 兩岸 從資料變化看疫情：武漢現有病例降至1萬以下 全球病例破15萬 18:152020/03/15 兩岸 物流、人流仍受限制 湖北車企 完全復工恐等到4月 04:102020/03/16 全球財經 陸31省份新增新冠肺炎21例 湖北新增1例 10:512020/03/17 兩岸 北京新增境外輸入3例 累計境外輸入40例 11:572020/03/17 兩岸 陸31省份17日新增確診13例 湖北增1例 12:402020/03/18 兩岸 學者呼籲緊急命令 該發布就發布 13:442020/03/18 政治 武漢門診新增病例 爆危險信號 04:092020/03/19 焦點新聞 該擋就擋 侯友宜籲頒緊急命令 04:102020/03/19 生活新聞 憂引發恐慌 府稱暫無需要 04:102020/03/19 生活新聞 兩岸熱門新聞 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 又傳隨機殺人！19歲男大生猛砍2歲女童…頭部連中5刀慘死血泊中 - 兩岸 陸科技公司開發戴口罩識別人臉系統 準確率達95％ - 兩岸 無當地新增確診 湖北武漢管制鬆綁 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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