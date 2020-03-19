據「湖北權威發布」的微信公眾號今日發布的訊息表示，為加速復工復產的進度，將從原本湖北的部分地區開放健康碼通行進一步開放為全省範圍。擁有健康碼的人員，可以在湖北境內亮碼通行。

出示健康碼後須再進行體溫檢測，便可通行，不需再出示健康證明或車輛通行證等。

湖北省政府在3月10號發布公告表示，開展湖北「健康碼」發放工作，「健康碼」分為綠碼、黃碼和紅碼，其中綠碼發放給非「四類人員」，包括非確診病例、非疑似病例、非發燒病例、非無症狀感染者。

(中時 )