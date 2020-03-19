龍華科大參與CSBio公司產學計畫，合作開發胜肽合成儀。（龍華科大提供／李侑珊台北傳真）

新冠肺炎疫情延燒，使得歐美現已成為重災區，各國無不加速疫苗研發，而日前川普總統視察美國疾病管制與預防中心（CDC），提振當局對抗新冠肺炎疫情的士氣與信心，在實驗室中正巧和龍華科技大學參與美國CSBio生技公司產學合作開發的胜肽合成儀同框。CSBio公司特別致函感謝龍華科大協助其精進儀器設備的物聯網IOT及自動化功能，也為學校積極致力產學合作、提升跨領域創新研發能量，做了最佳見證。

龍華科大資訊網路工程系教授李文猶表示，多年前學校化材系實驗室曾向CSBio公司購買胜肽合成儀，並與該公司進行學海飛揚產學合作，選派優秀學生赴海外實習。CSBio公司董事長張恆維並經由化材系許秀菱老師推薦找他合作，以協助開發該公司儀器設備的物聯網IOT及自動化功能，雙方於是開啟長達8年的合作並維持迄今。

李文猶指出，他參與CSBio公司開發的胜肽合成儀是一個AIOT的系統，裡面有感測器、致動器、馬達及其他零組件，系統獨立在一個機台內，電腦可以透過網路連線到機器進行控制。這台機器經過不同的改造，以及運用不同的原料，可以改造成RNA合成儀，研發癌症疫苗，這些都是未來他要繼續研發的方向。

他說，日前川普視導CDC實驗室，背後那兩台機器，就是CSBio機器CS336胜肽合成儀，其中的軟體跟硬體就是他參與開發的。胜肽合成儀主要是用在做氨基酸合成，它可以將不同序列的氨基酸，合成一個胜肽的形式，可以作為疫苗的原料藥。另外，它最普遍的應用就是化妝品原料，目前較為人所知以胜肽為基礎原料藥的包含胰島素、以前的SARS治療藥物以及目前最熱門的癌症疫苗，都可以用該儀器合成所需的胜肽，當然還包括其他的藥品。而這兩台就是CSBio公司售予CDC做為生產胜肽的設備。

對於CSBio機器胜肽合成儀與川普巧遇同框，經由媒體報導也讓參與開發的李文猶感到欣喜並深以為榮。他也表示，希望這台胜肽合成儀能發揮小兵立大功，協助CDC開發出新冠肺炎疫苗或相關檢測試劑，讓疫情能夠早日止歇。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。學校積極致力產學合作、提升跨領域創新研發能量，以打造學子職場黃金競爭力。

葛校長指出，教育部2018年起推動高教深耕計畫以來，龍華科大連續2年獲得逾1億元高額補助，是台中以北地區唯一連續獲補助金額超過1億元的私立科大。108學年度新生註冊率高達94.46％，亦蟬聯全國綜合型私立科大第一名。今年同時在1111人力銀行「2020企業最愛大學」、

龍華科大表示，2020《Cheers》及《遠見》「企業最愛大學生」TOP 20三項調查中，榮獲全國私立科大第一名三冠王，同時入選2020《Cheers》全國Top20辦學績效卓越大學，贏過許多中字輩的國立大學及老牌私立名校，證明龍華科大卓越辦學成效已廣獲肯定。

(旺報 )