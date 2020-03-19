台中市長盧秀燕說，中市都發局長「居家辦公」降低風險，一切依照SOP落實防疫措施，加強管制工作。（陳世宗攝）

台中市議員李麗華今天針對台中市政府都發局長黃文彬兒子從國外返國，質疑是否會淪為防疫的破口？市長盧秀燕說，黃局長兒子17日返家後，直至當晚父子倆匆忙見面寒暄，兩人均佩戴口罩，保持1公尺以上距離，18日兩人也未見面；市府已做好戒備，一切依照SOP落實防疫措施，加強管制工作。

「雙方都有極高的防疫意識！」市長盧秀燕表示，黃局長兒子在美國就學，3月17日早晨回國，返家途中全程佩戴口罩，18日兒子自覺喉嚨有痰，審慎獨自去醫院檢查，體溫36.5度，但因自美返台，醫院提高警覺直接收容檢驗；儘管父子倆見面都戴口罩並保持距離，但黃局長有高度防疫意識，18日主動告假「自主健康管理」，已居家辦公，將長達14天。

新聞局長黃國瑋指出，黃局長擁有高度防疫意識，昨日中午他得知兒子在醫院收容治療後，立即請假補休返家自主健康管理，18日的公務行程中，全程皆配戴口罩，回到家中還運用遠端視訊來處理線上課程、業務、公文等工作，接下來也會「居家辦公」14天，請外界無須過度揣測，是否有疫情擴散的風險。

衛生局長曾梓展強調，市府所屬各機關已全面啟動戴口罩、量體溫、雙手消毒工作，3月16日起，洽公民眾更需「實名」登記基本資料，追蹤溯源降低疫情風險，呼籲市民提高警覺，共同加強防疫，保護自己與他人健康。

(中時 )