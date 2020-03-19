貿聯-KY(3665)大陸廠區復工優於預期，資訊類、車用及半導體設備出貨持續順暢，貿聯-KY表示，目前第2季訂單能見度仍佳，惟仍需關注新冠肺炎疫情及終端需求變化，亞系外資及歐系外資對貿聯-KY前景看法卻呈現兩極化，歐系外資給予貿聯-KY「優於大盤表現」，目標價241元，亞系外資則給予「劣於大盤表現」評等，目標價降至150元。

受到新冠肺炎疫情致使大陸廠區延後復工影響，貿聯-KY今年前2月營收32.92億元，年減7.85%，不過隨著大陸地區復工腳步加快，貿聯-KY大陸廠區復工優於預期，資訊類、車用以及半導體設備出貨持續順暢，貿聯-KY第2季訂單能見度仍佳。

貿聯-KY表示，第1季營收因有緩衝庫存支應，可望減緩因新冠肺炎延遲影響，雖然各產品出貨暢旺，但復工期間人力物料短缺，工時縮減，預期成本負擔將增加，由於新冠肺炎疫情迅速擴散至全球，加上油價震盪，公司將關注疫情及終端需求變化。

貿聯-KY 2019年合併營收為230.92億元，較2018年增加7.95%，稅後盈餘為18.43億元，較2018年增加32.44%，每股盈餘為15.54元，公司董事會決議每股配息9元。

歐系外資在最新報告指出，貿聯-KY在大陸生產已完全恢復到季節性需求，較預期提前了兩週，但是鑑於國際上爆發新冠肺炎(COVID-19)導致需求不確定性增加，貿聯-KY試圖建立更多的商品組件庫存，以減輕供應鏈中的任何進一步中斷，由於貿聯-KY業務遍及全球，包括：中國、馬來西亞、墨西哥、東歐和台灣，儘管大陸生產恢復速度快於當初預期，但其非大陸生產現在成為一個問題，馬來西亞工廠將於3月18日停止營運，美國頂級汽車客戶將於3月17日開始在家工作，雖然貿聯-KY尚未見到出貨量調整，且公司具有庫存來支應客戶需求，但非大陸工廠長時間停產可能會對其產量造成負面影響。

儘管有新冠肺炎疫情影響，歐系外資仍給予貿聯-KY「優於大盤表現」，目標價241元。

相較於歐系外資仍正面看待貿聯-KY，亞系外資相對保守，亞系外資表示，新冠肺炎疫情衝擊全球，對Tesla看法不變，加上貿聯-KY於2月宣布新加坡工業供應商Speedy的併購舉動，這些不會降低訂單疲軟及新冠肺炎(Covid-19)衝擊不利因素影響，因而給予貿聯-KY「劣於大盤表現」，目標價降至150元。

(時報資訊)