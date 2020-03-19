新冠肺炎疫情持續擴散衝擊市場信心，美股道瓊重挫逾千點，台股開盤即跌落十年線之下，今日盤中更一度大跌逾600點。國安基金臨時委員會預計下午5時召開，若通過授權國安金護盤，最快明日將進場。開始執行護盤任務。

疫情全球擴散，全球股市連番重挫，美股道瓊指數周三重挫1338點、跌幅逾6%，3年來首度收在2萬點以下，台股近10個交易日已狂跌2900點，今早台積電除息持續下殺，今天盤中一度大跌逾600點，下探8500點關卡。

台股今天開盤即重挫，直接摜破10年線9110點及9000點大關，盤中擴大跌幅至跌逾500點。為安定投資人信心，國安基金將於盤後召開臨時委員會，就國內外疫情進展、經濟情勢及金融資本市場動態進行討論。

國安基金臨時委員會預定於下午5時召開，若是認為有資本市場及其他金融市場失序，或是損及國家安定之虞等情事，滿足進場條件，會中將決議授權國安基金進場，明日開始進場護盤。

(時報資訊)