財政部北區國稅局表示，為協助納稅義務人繳納稅捐，財政部將於近日發布釋令，納稅義務人受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，無法於繳納期間繳清稅捐者，得向該局所屬分局、稽徵所及服務處申請延期或分期繳納之期限或期數，不受應納稅額金額多寡限制，最長可延期1年或分期3年(36期)繳納。

該局說明，鑑於本次疫情影響層面廣泛，納稅義務人確有受疫情影響無法於規定繳納期間內繳清稅捐的情形。考量現行「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」第3條規定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力的事由申請延期或分期繳納稅捐者，仍需視其應納稅捐金額級距而適用不同的延期期限或分期期數，不符合實際需求。為對此次受疫情影響；例如個人因所服務企業受本次疫情影響而減班休息，營利事業受疫情影響，造成短期間內營業收入驟減的納稅義務人提供協助；財政部發布解釋，納稅義務人於「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間(109年1月15日至110年6月30日)，因受疫情影響致無法於規定繳納期間內繳清稅捐者，申請延期或分期繳稅之案件，將從寬審認，延期期限最長1年，分期最長可達3年(36期)。

該局提醒，部分稅目係以財產為課徵標的，或屬代繳、代徵或交易稅性質，如遺產稅、贈與稅、證券交易稅、期貨交易稅及各類所得扣繳稅款等，其納稅義務人、扣繳義務人、代繳人、代徵人等應不致發生受疫情影響致不能於規定繳納期間內繳清稅捐之情形。

(時報資訊)