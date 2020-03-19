義大利新冠肺炎疫情突然惡化，官員表示過去24小時內死於疫情的人數暴增475人、累計2978死，逼近大陸的的3241例，成為陸之外疫情最為嚴重的地區，而該國倫巴底大區更成為「特別災區」，市長梅佐爾多市長巴利科（Raimondo Balicco）也因新冠肺炎病逝，但他是在確診後在家隔離後病情竟加速惡化，成為少數案例。

綜合義媒報導，巴利科（Raimondo Balicco）早前因感染病毒而在家中休養兩周，但最近他的病情惡化，並於18日凌晨在家中病逝，享壽77歲，成為第二位因新冠肺炎病逝的義大利市長。巴利科的副手羅西（Domenico Rossi）悲痛表示，「巴利科是一個很好的人，為了城市做了許多事情。」

巴利科曾是義大利越野賽跑國家隊教練，也是數日前該國首位因新冠肺炎去世的市長瓦洛蒂（Giorgio Valoti）的好友。

義大利民防保護部（Civil Protection Agency）表示，目前境內累計確診人數，也從先前的31506人增加到35713人，其中475人的死亡人數增幅19%，人數改寫義大利上月爆出疫情以來的新高紀錄。

(中時電子報)