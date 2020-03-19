蘇揆上午在行政院會聽取「COVID-19（新冠肺炎）疫情現況及應處作為」報告，蘇揆裁示，務必要讓人民覺得政府「有用心」、「有關心」；紓困也要寬一點、快一點、方便一點。

蘇揆表示，從第一波的防阻到現在，進入阻隔、減災，相關部會大家已經努力3個月了，應愈來愈熟練；蘇揆同時提及昨日紓困會議中他特別提及，在如此緊急的疫情、嚴峻情勢下，各部會務必讓人民覺得政府「有用心」、「有關心」；「用心」就是要拿得出辦法來，關心是要讓他感覺得到無論是講的話、規定或哪些方面，要讓他覺得真的為人民著想。

他在紓困會議上特別要求大家做到3點，也就是「寬一點」，因為要「雨露均霑」，受衝擊的無論個人產業、企業，就是寬一點，儘量幫助得到；「快一點」，就是我們一開始所說的「立竿見影」；最後是「方便一點」，就是從人民的角度想，政策要方便一點，請大家務必做到，疫情還在發展中，請大家務必從全方位來努力。

蘇揆也說，尤其這一波已經變成從歐洲、美國回來的，所以這一波，這兩個禮拜非常重要，請大家務必用盡全力。現在已經是除了特別許可的，禁止外籍人士入境，也禁止國人組團出遊，同時無論是外籍人士或國人回國，全部居家檢疫14天，這些要求務必確實做到，如果有不遵守規定，相關部會一直到地方政府，務請發揮第一線、第一時間圍堵、防阻的功能，務必做到。

此外，蘇揆也說，在此嚴峻的情勢下，如有任何假訊息、囤積、違法，請執法的相關單位及部會，務必第一時間做出最有效的處理，才能防止、以儆效尤。

(中時 )