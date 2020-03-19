新冠肺炎疫情持續擴大，北市教育局超前部署，擔心未來疫情影響，衍生停班停課後的學習問題，近期推出「酷課網路學校OnO平台」課程教學和「線上家教服務課程」，讓學生僅需透過載具，即可享有一對一即時課業問答，北市將有超過3000名的中學生將受惠，課業內容包含各學科輔助，協助學生線上學習。

由於新冠肺炎疫情影響，北市教育局也委外軟體公司推出「Snapask時課問」，將釋出近9萬題，免費線上提問與家教解題服務，提供給停課班級優先使用，每人可分配30題，學生可透過學校以email方式申請，並由各大專院校在學生（83％為台政清交師大）提供課業解答。

教育局指出，近日因疫情影響，多數師生關切學校達停課標準，學生在家學習權益應如何兼顧，除「酷課雲」線上補課外，學生有問題想提問也是一大考驗，因此，結合資訊應用，讓學生能在線解惑，操作方法也很簡單。

時課問台灣總經理王崢指出，時課問是以科技的力量，讓學生回家學習利用APP提問解題，可作為酷課雲的延伸，目前在亞洲有近300萬的學生和35萬的家教，家教審核也很嚴謹，除了學校成績外，還要通過考試，家教團也來自頂尖的學校。

中崙高中校長孫明峰說，同步教學搭配非同步教學和課程指導，讓學生自主學習，台北酷課雲已有同步遠距教學的服務，甚至可達到分組學習、點名機制等事項，全國老師都已接受教育訓練，萬一未來停課也能即時啟動機制。

(中時 )