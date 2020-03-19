新冠病毒肺炎疫情日趨嚴峻，世新大學配合中央流行疫情指揮中心與教育部規定，今(19)日召開緊急會議，會中決議除了遵循政府相關防疫規定之外，更制定公布學校最新防疫因應措施，以維護師生健康，並確保學生就學權益。

世新大學在緊急會議中共達成3點決議：

一、為防範疫情升溫可能導致之校務行政失能，校方立即展開「分區辦公」規畫，將主要單位行政人員分散到不同辦公地點分區辦公，以降低防疫負擔與群聚感染風險，確保教輔後勤服務不會因為疫情蔓延而停止運作。

二、因應防疫可能𧗠生限制到校上課之情况，敎務處已作好擴大線上教學的準備，包括立即添購擴充eLearn伺服器及儲存空間、加購Zoom視訊軟體帳號，以擴增線上教學系統與軟硬體設備。

三、從嚴審核教職員及學生出國案件，凡非必要或無急迫性之申請案，一概不予同意，已核准之出國案件均重新審核。

(旺報 )