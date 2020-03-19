台灣青年舞團燈會於主舞台演出劇照。（台中市政府提供／陳世宗台中傳）

台中市議會今天召開第3屆第4次臨時會，台中市議員王立任提出臨時動議為藝文產業爭取紓困補助，為這些被市政府遺忘的藝文團體發聲。文化局表示，該局推出「藝文紓困3＋2」，包括場地費用全額退還、延期表演藝術活動、提早發放補助款，另外，也透過線上劇場、表演藝術徵件等計畫協助藝文團隊表演及創作，預計4月初公告並接受申請。

王立任說，日前台中市政府提出的「台中紓困九箭」方案，雖然為用心提出的紓困計畫，但是因為先畫靶才射箭，導致在未先廣納產業意見下而讓箭完全射歪，也讓各行各業看的到，但吃不到。

文化局說，在市府轄下演藝場館辦理的座談、展覽及演出活動受疫情影響取消者，全額退還已繳納的場地費用；已獲今年上半年表演藝術活動補助者，若因疫情延期辦理，可延到今年底前完成辦理，其他獲文化局補助且受疫情影響的演出團隊則延期或變更計畫，文化局將加速撥款流程。

文化局也研擬「線上劇場」、「表演藝術徵件計畫」2種方案，「線上劇場」會將演藝團隊精彩影片公布於臉書及youtube；「表演藝術徵件計畫」則鼓勵多元創作，演藝團隊可以樂譜、劇本、舞碼、技藝傳承、教案研發、講座課程等參加，獲選團體每團最高可獲補助30萬元。

文化局指出，市府除「藝文紓困」方案外，也加碼支持紙風車劇團「紙風車返笑日」平台計畫，所有藝文團隊或創作人皆可創作短片參加此平台計畫，入選即可獲得3,000元獎金，相關資訊可至查詢。

此外，文化部公告受疫情影響致營運困難的產業、事業補助申請須知，包括「減輕營運困難補助」及「因應提升計畫補助」，凡是今年1月15日後受疫情影響發生營運困難的藝文事業及相關人員都可提出申請，文化局也將全力爭取各項紓困及振興措施，協助團隊度過艱困時期。更多訊息可至台中市政府文化局網站查詢，如有補助方面疑問，也可電洽04-22289111分機25413關小姐。

(中時 )