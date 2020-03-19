台灣新冠肺炎疫情延燒，境外移入連三日暴增，但在中央疫情指揮中心全力防範下，與歐美、陸成長速度相較非常緩慢。也讓美國在臺協會(AIT)今天發文大讚，「國際媒體近來紛紛盛讚台灣，控制源自武漢的新型冠狀病毒疫情有成，並探討其他國家如何向台灣借鏡成功的防疫措施」。

美國在台協會今19日中午發文表示，「國際媒體近來紛紛盛讚台灣，控制源自武漢的新型冠狀病毒疫情有成，並探討其他國家如何向台灣借鏡成功的防疫措施」。AIT指出，美台關係奠基於共享價值，包括共同的「國際價值觀」，「例如：為解決全球問題貢獻己力，並提供外國援助和人道援助。美國將持續提倡台灣擴大其在全球舞台的參與，讓全球各國都能從台灣的知識、經驗和慷慨中受益」。

而幾天前，美國與大陸針對新冠肺炎病毒源自哪裡，才爆發外交口水戰，美國總統川普似是不滿北京稱美軍將病毒帶來大陸，16日首度在推特上稱「中國病毒」。這是川普首度將2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）稱為「中國病毒」（Chinese Virus），明確指出病毒源自大陸。川普先前曾稱新冠肺炎病毒是「外國病毒」（foreign virus），甚至轉推一名支持者使用「中國病毒」的推文。

美國在台協會(A.I.T)在臉書發文大讚台灣防疫，控制「源自武漢的新冠肺炎」有成。(圖/翻攝自 美國在台協會 臉書)

(中時電子報)