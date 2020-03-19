高雄電競嘉年華宣布延期 13:162020/03/19 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高巿府運動發展局宣布高雄電競嘉年華延期。圖為IeSF世界電競錦標賽2018年在高雄巨蛋舉辦。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有鑑於國內新冠肺炎確診案例已達100例，19日零時起並開始限制所有非本國籍人士入境，高巿府運動發局招標要舉辦「2020高雄電競嘉年華」，因考量防疫作為，19日宣布延期舉辦。對於新北巿宣布關閉運動場館2周，運發局表示，目前仍根據中央及巿府防疫指示，暫時不會跟進。 (中時 ) #電競 #運動發展局 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 線上電競挨批 高市府展決心 04:102020/03/18 地方新聞 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 《光電股》新冠肺炎疫情延燒，晶睿廖禎祺：謹慎看待衝擊 16:142020/03/18 財經 新冠肺炎肆虐禁止外籍入境 蔡依林高雄開唱恐有變數！ 16:392020/03/18 娛樂 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 生活熱門新聞 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 病毒恐愈傳愈強！台灣旅美科學家曝基因演化圖驚人 - 生活 快評》 當雄獅也按下「暫停鍵」之後... - 生活 確診破100例！超市衛生紙被搶空 蔬菜、麵條也清光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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