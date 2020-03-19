有鑑於國內新冠肺炎確診案例已達100例，19日零時起並開始限制所有非本國籍人士入境，高巿府運動發局招標要舉辦「2020高雄電競嘉年華」，因考量防疫作為，19日宣布延期舉辦。對於新北巿宣布關閉運動場館2周，運發局表示，目前仍根據中央及巿府防疫指示，暫時不會跟進。

(中時 )