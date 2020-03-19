台大校長遴選風波，身為候選人之一的電機系教授吳瑞北，提行政訴訟請求教育部撤銷管仲閔的校長聘書。台北高等行政法院今開庭，吳瑞北說，遴選程序有瑕疵，教育部未要求補正就直接任命，對台灣法治傷害很大，一定要改進。全案今辯結，合議庭諭知4月16日宣判。

歷經「卡管」風波後，前教育部長葉俊榮前年12月間「勉予同意」聘任管中閔，吳瑞北緊急聲請定暫時狀態假處分及停止執行，但遭駁回確定；吳另提起行政訴訟，請求台大、教育部重啟遴選校長。

吳瑞北辯論表示，他一生在台大教書，因有理念才參選校長，但在選舉結果公布後，他才發現有諸多瑕疵，如管中閔未主動揭露出任台灣大哥大獨董、審計委員等身分，且台哥大副董蔡明興是遴選委員之一，兩人有利害關係。

吳說，遴選委員會對此決議，因無候選人反映，認定蔡明興遴選過程並無偏頗情事，「考試有人作弊，考官可以推給沒有考生反映？」教育部有監督及依法行政責任卻視若無睹，直接聘任管中閔，遴選程序有嚴重瑕疵。

教育部的律師則表示，校長遴選非行政處分，不能由行政訴訟決定撤銷與否，就算遴選有瑕疵，是可以事後補正，遴選委員會及台大校務會議也都對結果沒有意見。

台大的律師也說，管中閔獲推薦後就已脫離遴選程序，揭露獨董等身分與否，不影響遴選結果，且校務會議一人可投多票，候選人間不會有票數排擠，無競爭關係，管中閔通過資格審查，不影響吳瑞北的權益。

庭後，吳瑞北受訪表示，他提起本次撤銷訴訟，是要求程序正義體現，保證台大校長遴選夠公正進行，他無法接受遴選程序有嚴重瑕疵，且教育部聘任違法，這兩點都應補正，否則將嚴重侵害台灣身為法治國的信念與精神，一定要改進。

(中時 )