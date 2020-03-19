（以經營美廉社超市為主體的三商家購，受導入新系統影響，去年稅後淨利大幅縮水至4,200多萬，年減76.3％。圖／劉馥瑜）

以社區型「美廉社」超市為主體的三商家購（2945），2019年因導入SAP新系統「水土不服」，造成門市結帳、訂貨、庫存、物流配送等系統大亂，連帶影響到展店計畫砍半，使得該公司2019年稅後淨利大幅縮水至4,200多萬，相較於2018年稅後淨利近1.78億元，銳減76.3％，衝擊不小！

以每股獲利來看，三商家購2019年每股約賺0.7元，也較2018年的3.58元明顯減少。此外，三商家購18日董事會決議配發0.631811元現金股利，相較去年配發2.82元現金股利、1.1899元股票股利，整體股利水準亦顯著下降。

不過，三商家購強調該系統本（3）月已恢復正常，加上公司仍持續拓點，據官網資料顯示，目前美廉社門市數已來到727家。另外，從營收表現來看，三商家購今年1月合併營收年增7.23％、2月合併營收年增4.99％，研判主要是受農曆春節及疫情帶動之民生用品採買需求所致，估計在系統趨於穩定後，今年營運可望從谷底漸回歸常態。

事實上，在去年爆發系統之亂前，三商家購堪稱近年本土零售業的大黑馬，不僅旗下「美廉社」超市快速插旗各社區巷弄，品牌知名度顯著提升，更於2018年5月獲日本住友商事入股投資，營運表現也大幅成長，2018年稅後淨利1.78億元、EPS為3.58元，亦明顯高於2017年的2.66元。

然而，就在公司快速成長時，去年5月三商家購導入SAP新系統後，因系統水土不服，造成部分門市訂貨異常、架上缺貨、條碼價格錯誤等混亂情況，光是去年上半年營業費用就大增近9千萬，加上業外損失1千多萬，去年上半年稅後淨利大減72.4％，該情況並持續延燒至去年底。

不僅如此，受系統之亂影響，三商家購原訂去年底興櫃轉上市的計畫也推遲到今年，去年原訂的展店計畫也大幅砍半。不過，隨著今年持續推動展店計畫，整體情況可望逐漸回到常軌。

三商家購是三商投資控股2017年7月分割出的子公司，旗下以經營「美廉社」超市為主體，也是該公司最知名的通路品牌，另外還有「大美折扣超市」、「心樸市集」、「美廉城超」等品牌。

(工商 )