◎留學生返台機票飆漲？林佳龍：個案處理

歐洲新冠肺炎疫情爆發，傳出有留學生想要返台但機票價格爆漲問題，交通部長林佳龍19日表示若有涉及契約，希望航空公司依法令規定辦理，但若涉及商業行為，會就個案了解。

◎大巨蛋連通道案 都審會拍板通過

台北市都發局19日召開都審會，審議通過「忠孝東路4段地下道通廊連通口新建工程」也就是大巨蛋和國父紀念館連通道，為串聯大巨蛋和國父紀念館並疏散人潮，在國父紀念館鄰近忠孝東路停車場處設置出入口，會議過程許多委員對「排水負荷量」和「人潮疏散」提出爭議，最後主席裁示「排水」相關問題，將交由水利處審核，順利通過都審會。

◎交通部要提紓困2.0版 學者提3大方向

交通部長林佳龍日前指示觀光局，要研擬更有感的紓困2.0版本，預計周五前擬出草案。觀光學者建議，第二波紓困，可朝稅務減免、薪資補貼、自主培訓等三大方向加強。

◎性侵案7罪名纏身近2年 高雲翔獲判無罪

大陸男星高雲翔在2018年赴澳洲拍戲時，傳出和製作人王晶在酒店涉性侵36歲女子被捕，高雲翔因此演藝事業全毀，並遭控強制猥褻及剝奪人身自由等，性侵案纏身近2年的高雲翔，今（19日）傳出獲判罪名不成立，高雲翔得知後雙手合十、手放胸前，而王晶瞬間眼眶泛淚。

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(中時電子報)