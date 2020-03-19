蔡衍明愛心基金會發起「守護台灣、共抗疫情」活動，免費發送600毫升水神抗菌液。（張立勳攝）

蔡衍明愛心基金會發起「守護台灣、共抗疫情」活動，免費發送600毫升水神抗菌液。（張立勳攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，蔡衍明愛心基金會為照顧台北市弱勢戶，19日發起「守護台灣、共抗疫情」活動，基金會執行長胡雪珠今早11時與志工前往北市萬華區凌宵里發送每瓶600毫升的水神抗菌液，領到水神的民眾都相當感謝旺旺在疫情嚴峻的同時與民眾站在一起抗疫。

今早胡雪珠與志工帶著水神到凌宵里發送，她表示，旺旺集團自2月4日起已發送1萬5000多噸水神至各地協助防疫，今天開始陸續在全台發放500萬瓶600毫升水神給縣市政府機關、中低收入戶及弱勢團體。

胡雪珠指出，看不見的病菌與病毒已是21世紀人類最大敵人，旺旺集團董事長蔡衍明憂心新冠肺炎嚴重性，也不知道疫情何時可以平息，除了先前開放免費領取水神抗菌液，今起有發起「守護台灣、共抗疫情」活動，協助政府防堵疫情，盼幫助民眾共度難關。

她說，水神抗菌液是微酸性電解次氯酸水，無毒沒有汙染不會殘留，使用時也不會刺激皮膚，是很好的自主管理個人衛生的好幫手。

今前來領取水神的陳先生強調，疫情爆發後，曾向里長索取水神，每天回到家進到屋內，都會先用水神噴灑衣服殺菌，即使不小心噴到眼睛或皮膚也不會刺激、不舒服。

(中時 )