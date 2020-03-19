亨丁頓氏舞蹈症(Huntington’s Disease)是一種神經退化疾病，因為突變基因讓亨丁頓蛋白(mHtt)異常聚集，造成腦部神經持續性退化。患者發病後手腳不聽使喚，像在跳舞一樣，末期急速退化，平均存活約15至20年，目前仍無法完全治癒，中研院團隊設計「雙極性胜肽分子」，可改善運動與認知功能失調，有助於治療該疾病。

中央研究院化學研究所黃人則副研究員與前生醫所杜邦憲助研究員組成的研究團隊，設計出「雙極性胜肽分子」，能夠將一團團聚集的亨丁頓蛋白分散開來，將此分子透過鼻腔給藥至罹病小鼠後，小鼠的運動與認知功能失調明顯得到改善。本研究已於今（2020）年1月刊登於《先進科學》(Advanced Science)。

黃人則指出，罹患亨丁頓氏舞蹈症的病人，變異的亨丁頓蛋白帶有過長的聚麩醯胺酸鏈(polyglutamine)，隨著聚麩醯胺酸鏈的增加，亨丁頓蛋白容易堆積在腦部，破壞神經元。研究團隊設計出雙極性胜肽分子，分子的其中一端可以辨識變異的亨丁頓蛋白並附著上去，分子的另一端帶正電，可以利用電荷排斥力，把聚集的變異蛋白分散開來，讓變異的亨丁頓壞蛋白「被分手」，減少對神經細胞的毒性及損傷。

研究團隊也發現，將雙極性胜肽分子透過鼻腔給藥至罹病小鼠，可以使小鼠在滾筒跑步機上維持平衡，運動功能獲得顯著改善，並且在T型迷宮實驗中，展現較好的認知功能。

過去有關亨丁頓氏舞蹈症的研究，不易從生物體內觀察變異蛋白聚集化的過程，黃人則表示，本研究另一突破是建立生物光電影像平台，透過螢光影像顯微系統，觀測亨丁頓蛋白在活細胞中聚集與分散的過程。研究團隊在小鼠神經細胞實驗中，把變異的亨丁頓蛋白標示上兩種不同的螢光蛋白，此時，若變異的亨丁頓蛋白互相靠近，將改變螢光蛋白的放光特性，藉此觀察變異蛋白是否聚集，以及雙極性胜肽分子的抑制效果。目前已獲得和此研究相關的臺灣專利，其他國家專利則正申請中。

中研院表示，該論文由中研院以及科技部支持。第一作者為中研院化學所何瑞玉博士、通訊作者為黃人則副研究員、何瑞玉博士，及前生醫所杜邦憲助研究員。研究團隊還包括國衛院生醫工程與奈米醫學所的陳仁焜副研究員，以及本院細胞與個體生物學研究所的廖永豐副研究員。

(旺報 )