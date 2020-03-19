狼谷競技台因應防疫時期，讓觀眾待在家看電視也不無聊，宣布打造全台最強遊藝節目《星光歡樂城》與《金牌財神爺》，兩節目都由徐乃麟挑大樑主持。《星光歡樂城》與線上遊戲娛樂城「星城Online」合作，《金牌宅神爺》則與「宅神爺」遊戲合作，雙方都相中徐乃麟對博弈遊戲的超強掌握力，必能讓節目突破傳統，再創話題。

從《星光歡樂城》首錄當天，所有工作人員都感覺得到徐乃麟心情大好，笑得合不攏嘴，他表示：「在節目這麼難做，開開收收的時代，我還能一口氣開兩個新節目，真的不容易啊！也要感謝狼谷競技台，這麼有本事！」

徐乃麟最擅長麻將、撲克牌、骰寶等遊戲，也相當熟悉Slot Game，被網友封為「博弈節目老司機」，綜觀台灣綜藝節目主持人，沒人比他更有資格接下主持棒，提到棚內遊戲，他完全信手捻來，還會自行設計橋段，讓過程更加緊張刺激；當然，曾創下600萬點擊率、觀眾最愛的「乃哥打屁股&腳底板」橋段，也不負眾望，將在節目中爆笑重現。

《星光歡樂城》自３月19日起，每周四、五晚間10點播出；《金牌財神爺》自3月21日起，每周六、日晚間10點播出，由徐乃麟搭配美女助理主持人樓心潼（樓樓）、妞妞，帶領觀眾透過節目暢遊遊藝場。

(中時 )