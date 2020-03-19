潘姓女子被洪、吳痛打一頓，身體滿是縫線痕跡。（讀者提供／賴佑維桃園傳真）

苗栗賴姓女子1日被洪姓男友及吳姓友人載到新北槍殺，8日吳、洪約潘姓女子到其住處聊天。閒聊到殺死賴女，洪還一度精神不穩、心虛，認為潘就是被殺死的賴姓女友。潘女連忙向友人求救，卻被痛打一頓，還差點被殺死。潘女說，希望司法為賴女討回公道。

賴姓女子1日和洪姓男友從小琉球遊玩後返家，說要買消夜就失聯，警方追查發現，賴女與洪男吵架後，被洪和吳姓友人押到新北三峽，疑遭開3槍打死棄屍山區。也發現兩人殺人後，後續還逞兇鬥狠，不見悔意。

潘女說，原本就認識吳姓男子，8日在其邀請下，到吳男住處聊天，才認識也在場的洪姓姐弟。過程聽他們3人閒聊，發現有1名女子被殺害。期間洪男似乎做賊心虛，還疑神疑鬼產生幻覺，一直以為潘女是前女友回來報復。

潘女聽到此事，相當害怕，趕緊傳訊息給賴姓友人求救，因為潘一直拿手機，過程遭到洪、吳懷疑，搶走手機後，發現潘居然向友人提及此事。因擔心東窗事發，洪、吳痛打潘女一頓，還恐嚇要殺死潘女後，將其和賴女埋在一起。

因擔心潘女友人走漏風聲，吳男還拿槍威嚇潘女，逼潘女假裝心情不好，要賴姓友人到場。後來潘女趁洪、吳不注意逃跑，躲在附近超商儲藏室內，並請求店員協助。這段期間賴男到場，反而被吳開槍射擊，警方獲報，將洪、吳逮捕，其中吳聲押獲准，紅則是交保請回。

過1小時後，潘認為應該平安無事，自己搭計程車向警方報案，不過因擔心被尋仇，僅對警方說是債務糾紛。她說，後來得知賴姓友人遭槍擊受傷，感到很難過，後來也決定挺身而出，說出事實。潘女強調，與賴女並不認識，但希望司法能為賴女討回公道。

(中時 )