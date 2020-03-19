近日新冠肺炎境外移入案例爆增，其中確診者除了旅遊之外等原因，也有部分是因為「出差」，若因此確診勞工可以請什麼假？雇主應照給薪資嗎？職安署署長鄒子廉表示，若與執行職務所致相關，則應視為職業災害；依勞工請假規則、勞動部相關函釋規定，雇主應給予公傷病假，並按原領工資數額予以補償。

據中央流行疫情指揮中心公布相關資訊顯示，部分確診者因為工作前往歐洲、東南亞各國後，返國後確診為新冠肺炎。

鄒子廉表示，如果確認為是因執行職務所致染病，應算廣義的職業災害，他舉例，如派一名勞工到某有確診者工廠執行職務確診就應屬職災；至於依職安法，只要一人因職災住院就要通報當地檢查機關，鄒子廉指出，經內部討論後，傳染病防治法提及「政府機關不得洩漏傳染病病人相關資料」，因此依疫情相關，職災通報等不會用這方面論處。

至於如果有確診者的同事染病屬職災嗎？鄒子廉指出，如與執行業務所致相關，就可以認定為職業災害。

(中時 )