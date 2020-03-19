澳洲央行周四宣布本月以來第二度降息，並首度進行量化寬鬆（QE）操作，以緩解新冠肺炎全球大流行造成的經濟衝擊。

澳洲央行周四宣布將現金利率由0.5%調降至0.25%，再創歷史新低，並表示直到達成央行設定的就業與通膨目標為止，決策委員會不會收緊政策。

該央行亦為銀行業提供3年期固定利率為0.25%的融資機制。稍早前該央行透過每日市場操作為銀行體系挹注127億美元，創下歷史新高。澳洲央行並重申，將繼續為金融市場注入流動性。

澳洲央行擴大激勵之舉未能撫平市場震盪，澳元一度崩跌至0.5510美元，創下2002年底來新低，目前跌3.2%，報0.5584美元。澳洲股市S&P/ASX 200指數下挫3.68%。

自本周以來，為了減緩新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，全世界主要國家政府與央行前所未見地接力採取大規模激勵措施。聯準會周日緊急降息4碼（100基點）並重啟QE計畫，隨後一些主要央行亦跟進大舉降息。澳洲央行在3月3日例會之外緊急宣布降息1碼，為0.5%。

(時報資訊)