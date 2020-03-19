台北地檢署2018年間指揮調查局台北市調處國安科，偵辦「吉記買辦有限公司」疑似與北韓交易及涉嫌虛偽驗資及財報不實，不過，經國貿局認定與北韓交易未涉《貿易法》，不過，虛偽驗資及財報不實則由鍾姓、陳姓實際負責人坦承認罪，檢方19日將2人依違反《公司法》、《商業會計法》起訴並向法院聲請簡易判決，另位名義上的陳姓負責人則因不知情，檢方不起訴處分。

這起案件本依違反《資恐防制法》偵辦，由美國司法部經由司法互助與台灣情報交換，並請求台灣協助調查。南韓在2018年1月4日在平澤港查扣巴拿馬籍的油輪「KOTI」號，輾轉調查發現實際對船隻有絕對支配權的是「AURIA Group」，這家登記在蕯摩亞的公司，與其在香港註冊的「HK Yaxiya Development」都是台灣公司。

南韓於是透過美國司法部共同協查KOTI號與北韓交易部分，並透過美方向台灣提供情報，並請求協助調查。

北檢向國貿局函詢吉記買辦公司與北韓交易是否違法，國貿局則回覆並未違反《貿易法》，不過，吉記買辦及AURIA Resource Co財報中的營業額非常小，卻持有近千萬美元的巨額外匯資金，隱藏境外公司交易的巨額所得，鍾姓及陳姓實際負責人對此坦承認罪，檢方依違反《商業會計法》財報不實及《公司法》虛偽驗資將2人起訴，向法院聲請簡易判決，吉記買辦公司的掛名陳姓負責人因不知情，不起訴處分。

(中時 )