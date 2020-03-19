原定夏天登場的東京奧運到底會否因為新冠肺炎疫情延期，全世界都相當關注，不過隨著各國疫情升溫，日本副首相兼財務大臣麻生太郎相當悲觀，昨（18）日在國會發言時，竟說出「東奧被詛咒了」等驚人之語，稱「因為每40年就會出現問題」。

新冠肺炎疫情恐衝擊東京奧運，日本副首相麻生太郎18日公開表示，東奧被詛咒了，因為每40年就會出現問題。

綜合日本共同社、香港《經濟日報》報導，昨日日本參議院財政金融委員會會議上，麻生太郎談到新冠肺炎疫情蔓延，可能導致東奧延期一事時，竟說出東京奧運是「被詛咒的奧運」，更稱奧運「每40年就會出現問題」，「這應該是事實。」

麻生太郎引據歷史事件，指出1940年，東京夏季奧運及札幌冬季奧運都因中日大戰取消；1980年莫斯科奧運遭美國及日本聯合抵制。

共同社指出，麻生太郎此番話可能傷害那些積極為奧運會做準備的運動員及相關籌備人士，也可能招惹支持奧運如期舉行的人士不滿。

東京奧運會否延期，目前尚無定論，先前傳出可能延期1至2年，國際奧會（IOC）18日召開臨時理事會，決議7月24日如期開幕，並且不會閉門比賽，不過IOC的聲明稿也指出，距離奧運開幕仍有4個月時間，現階段還不用做出徹底決定，為東奧舉行日期再添變數。

(中時電子報)