台版《方艙醫院真神奇》將出爐！？台灣正值新冠肺炎高峰之際，綠委范雲此時建議文化部應規劃台灣抗疫成功的紀錄片，讓網友譏諷，疫情都還未結束，現在是要拍台版的《方艙醫院真神奇》！？

據《聯合報》報導，文化部長鄭麗君今到立院教育委員會進行報告，探討藝文產業的疫情紓困和振興。不過，此時正值疫情高峰時期，范雲卻表示，台灣抗疫有目共睹，建議文策院能規劃拍攝關於台灣抗疫的紀錄片或電影，輸出國外。鄭麗君對此回應，過去曾拍SARS紀錄片，現也啟動新冠肺炎資料收集，文化部會在跟公廣平台研議。

臉書粉專《你這麼好騙，你家裡人知道嗎？》。（圖片摘自臉書粉專《你這麼好騙，你家裡人知道嗎？》）

對於范雲的提議，臉書粉專《你這麼好騙，你家裡人知道嗎？》表示，1.請不要亂立flag；2.我們不需要台版的《方艙醫院真神奇》。底下網友也譏諷，「還沒結束，就準備要歌功頌德」、「錢這樣花，他媽台灣政治人物都腦殘」。更有網友表示，紀錄片當然可以拍，可是這不是現在該討論的議題吧！

網友留言。（圖片摘自臉書粉專《你這麼好騙，你家裡人知道嗎？》）

(中時電子報)