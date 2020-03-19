大陸妹張女來台賣淫翻攝的宣傳照。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

身材姣好，長相甜美的兩名大陸妹「風箏」與「甜心」去年8月間以醫美健檢名義來台南觀光，暗地打著大學生招牌從事賣淫勾當，兩人拍攝煽情照片發在色情網頁宣傳造成轟動，因為太過高調，竟遭大陸同鄉發現，跨海舉報，移民署善化專勤隊陪同台南市警方一起在東區將兩女逮捕破案，驅逐出境。

這宗假醫美、真賣淫案件發生在去年8月間，25歲李女與21歲張女兩人從大陸以醫美健檢名義來台南，卻大張旗鼓在色情網站上傳露骨照片，佯稱港澳大學生宣傳賣淫，立刻網路瘋傳，網友高度討論賣淫價錢、時間與交易後感想。

因為網路好評不斷，兩女的照片意外傳回大陸，遭到大陸鄉民跨海打電話舉報，移民署善化專勤隊接獲消息，來自對岸的告密電話竟能清楚的說出兩女的真實姓名與落腳居住的旅館。

因為舉報地點在東區，接獲消息的移民署官員偕同東區警方前往查緝，果真查獲兩女與尋芳客正在交易，警方將兩女帶警局後，她們竟擔心賣淫醜事遭同鄉得知，要求警方別將消息傳回大陸。

警方全案依違反社會秩序維護法予以裁罰，解送至高雄收容所收容，執行驅逐出境。

(中時 )