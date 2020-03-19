勞工局透過訪視輔導及假日宣導，關懷本市勞工及在台工作之移工健康狀況。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布19日起限制所有非本國籍人士入境，事前申請核准者才予放行，並將印尼、越南、菲律賓及泰國等移工來源國列為旅遊疫情建議第三級警告，配合勞動部訂定「入境移工居家檢疫計畫書」；台中市政府勞工局呼籲，雇主應善盡外國人生活照顧責任，協助配合防疫措施。

勞工局說明，為避免傳染風險擴大、減少移工跨境流動，勞動部鼓勵雇主優先期滿續聘，繼續留用同一移工；若有用人需求的雇主，也鼓勵在國內承接已在台的移工，代替自海外引進新移工。針對在台累積工作年限家庭看護工已達14年、其它工作類別已達12年的移工，則可由雇主為移工向勞動部申請延長每次3個月，於防疫期間繼續留台工作。

對於已在台工作的移工，若原有休假返國計畫，則鼓勵雇主與移工協商，於防疫期間暫時不要返國休假，避免重入國後馬上面臨居家檢疫的狀況；移工若經協商願意配合我國防疫措施，延後或取消返國休假，針對移工取消已訂機票等費用損失，勞動部將提供必要費用補償，由雇主聘僱移工所繳納的就業安定費支應。

勞工局指出，為避免產生防疫破口，勞動部推動訂定「入境移工居家檢疫計畫書」，雇主於申請許可、申請入國簽證及辦理機場接機服務時，應提報該計畫書，確保雇主引進移工時有能力辦理居家檢疫，雇主如有執行困難，得請仲介公司協助辦理。

勞工局長吳威志表示，勞動部也要求移工應由該部機場服務站同仁接機，協助翻譯及辦理相關手續，確保移工不會搭乘大眾運輸工具前往雇主處所。雇主及受委任仲介公司引進移工前，應事先準備居家檢疫處所才能引進移工；否則應暫緩引進，避免貿然引進後無法執行居家檢疫14天而遭受處罰。

針對暫時不引進移工的雇主，勞動部將同意保留名額，雇主得於防疫期間結束後3個月，向勞動部申請延長引進效期。吳威志說，若發現雇主有引進外國人卻未善盡外國人生活照顧責任情事，勞工局將依《就業服務法》及《外國人生活照顧服務計畫書裁量基準》相關規定，處雇主6萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲雇主勿以身試法。

(中時 )