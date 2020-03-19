國安基金將在下午5點召開臨時委員會議，台股盤中最低已跌至8,523點，跌700創下近來最大單日跌幅，國安基金委員會議在今日下午召開之後，應會作護盤決議，並自週五起開始進場。

國安基金能進場的量能，總計高達5,000億；而細數國安基金歷來紀錄，進場規模最大為第二次進場的1,227億，而2008年金融海嘯則約斥資600億進場，是第二高進場量，但由於現在台股大盤指數高，整個台股成交量大，這波疫情在國際間擴散引起的股匯債震盪又不知何時終了，因此國安基金此次進場買股量，會否也破歷史紀錄，引市場及股民高度矚目。

由於適逢央行理監事會議下午召開，包括財長、金管會主委、央行總裁等大半要出席理監事會議的國安基金重要委員都重疊，因此決定在理監事會議結束之後再召開委員會議。

根據國安基金資料，過去六次進場股市護盤的時間及大盤點數，分別是89年3月16日、89年10月3日、93年5月20日、97年9月18日、100年12月12日、104年8月25日、當時的大盤指數分別為8,640、6,024、5,860、5,800、6,662、7410點。

這次國安基金進場護盤，會是歷來進場大盤指數最高的一次，不過有關官員強調，現在台股的股市規模，跟前六次相較都差非常多，跌幅及股價也都不一樣，因此不能僅以絕對指數，來看國安基金應否進場護盤。

(工商 )