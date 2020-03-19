中央流行疫情指揮中心宣布，19日起所有入境者一律居家檢疫14天，讓居家檢疫需求大幅增加。對此，台中市長盧秀燕19日率先宣布成立「台中市居家檢疫替代所」，無固定住所、但有居家檢疫需求的民眾，可洽區公所或1999市民專線申請，每日收費2,000元含三餐及盥洗用品，協助有需求的市民及在台中求學、工作的民眾，安心度過檢疫期。

盧秀燕表示，近期歐美地區新冠肺炎疫情接續爆發，中央流行疫情指揮中心宣布自19日起，所有從國外入境者，均須居家檢疫14天，更回溯3月5日至14日自歐洲入境者，市府已做好準備，今日起成立居家檢疫替代所，提供極少數特殊狀況、無家可歸的民眾入住，全面防堵疫情。

盧秀燕說，台中居家檢疫替代所每日收費2,000元，含三餐及住宿，一人一房，單獨衛浴及空調，避免傳染風險，20日起開放申請入住，讓有需求的民眾安心度過14天檢疫期，進而降低疫情擴散風險。

台中市副市長黃國榮補充說，市府2月26日成立居家隔離及檢疫關護中心，每日平均有100多通諮詢電話，18日來電暴增至400多通，多為詢問居家檢疫相關問題，透過成立替代所，可提供確有需求的民眾必要服務。

台中市民政局長吳世瑋表示，替代所採申請審核制，對象包含台中市民及在台中求學、工作者，有需求者本人或親友，可洽戶籍地或居住地區公所申請（周一至五9：00-17：00），平日晚間及假日，可洽1999台中市民一碼通，民政局將指派里幹事實地訪查，民政局審核通過後會通知入住；入住期間每日收費2,000元，含三餐及盥洗用品，入住即發給關護包及物資包，但不可叫餐食外送，且里幹事每日都將電話關懷。

台中市衛生局長曾梓展指出，居家檢疫或居家隔離者，如有發燒或上呼吸道感染症狀出現，可由救護車協助送醫；若非上呼吸道感染或慢性病，例如，腸胃不適等症狀，可由衛生局轉介視訊醫療，如須到院診療，則由民政局安排防疫計程車或親友協助送院治療。

(工商 )