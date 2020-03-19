一張圖表看懂台灣人有多幸福。（圖／翻攝自臉書粉專《布農Doc 田知學》）

台灣確診達百例大關，急診醫師田知學在臉書發文，這是第一個最不想紀念的100！隨文附上「台美醫療費的對比圖」點出，美國肺炎重症治療費高達60萬，台灣則是免費，反而寵壞許多人，並呼籲大家別再出國了！

美女急診醫師田知學在臉書上發文表示，台灣人太幸福了！因為台灣是個不需擔心「萬一我生病了怎麼辦」的好地方。在這個階段，因不願浪費機票錢，而堅持出國玩樂的人，其所要承擔的醫療負擔遠大於機票損失，讓她無奈的說，我們被寵壞了！

田知學隨文附的一張圖表，對比台灣與美國新冠肺炎的篩檢相關費用，結果發現台灣在篩檢、派車接送、住進負壓隔離病房或是重症入住家護病房等各方面，通通都是免費，而美國則是樣樣都要自費，若是住進重症家護病房，一天就要噴60萬以上的驚人費用。

田知學也指出，接下來的兩週是關鍵，失敗了，無論前面守得多麽美好，都不重要！即刻起，醫護會加倍辛苦，感染風險也增加，而民眾也要做好防疫措施，別再出國了，大家要重整腳步、團結抗疫。

(中時電子報)