全球股災止不住，台股盤中再度出現恐慌性殺盤，跌點逼近700點，逾500檔個股跌停，指數下探8500點大關，分析師直言台股已臨股災，更有券商營業員透露，除了融資斷頭賣壓外，大盤重挫觸發程式砍單加重跌勢。

台股早盤以挫跌220點開出，隨即摜破9000點與10年線9110點關卡，盤中跌勢不斷擴大，一度狂瀉695點，指數最低來到8523點，創下2016年7月以來新低。

三大權值股淪為外資提款機，台積電今天股價下跌6.6%，至240.5元；大立光至3415元，跌5.14%；鴻海下跌4.29%，至67元。

摩爾證券投顧分析師陳昆仁指出，台股今天恐慌賣壓出籠，原因主要有三，主因當然還是疫情擴大的恐慌情緒影響，造成指數破底、個股多殺多，其次，國安基金臨時宣布緊急開會，他認為國安基金護盤，要用利空來解讀，即使短線止跌，趨勢依然是偏空，更何況是短線完全沒有止跌跡象。

最後，外資賣壓並未減緩，國際機構法人因應贖回壓力，必須要砍股票換現金，台股即是流動性活絡的外資提款機。

分析師林鈺凱也表示，台股周二跌破上周五的3000億大量區，就技術層面來說，容易有助跌的效果；加上有美股的先例可循，政府對市場過度干預，反而造成反效果，因此，令今天的台股更加如驚弓之鳥。

(中時電子報)