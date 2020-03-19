許多民眾19日一早就到好市多內湖店買衛生紙等物資。（讀者提供）

新冠肺炎疫情擴大，台灣連3天確診數暴增，已達百例，引發民眾恐慌購物潮。（劉宗龍攝）

昨天指揮中心宣布台灣確診達100例後，昨晚全聯、大潤發等賣場的衛生紙、罐頭泡麵等乾糧被搶購一空。結果今天好市多一開門，也湧入爆量人潮採買，讓網友們傻眼，「都不用上班了？」、「太扯了啦！我看不懂現在是在演哪齣」。

今天有網友在臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」PO文，「台中店還沒10點人潮已經吐出來了…」，隊伍從門口排到外面人行道上，幾乎把整間台中店包圍，「桃園也爆了，結帳排隊已經排到最裡面的生鮮區了」、「內湖店也是 在搶購什麼？」、「新莊也是」、「高雄大順店也好多人」、「全聯已經清空了，現在換好市多了嗎」、「世界末日？」。

對此，網友紛紛留言，不懂為何要搶物資，「是去群聚感染嗎」、「要普渡了啦」、「一窩蜂是台灣人的慣性」、「店家都說庫存足夠，不知為何民眾要這樣搶物資，令人反感」。

圖為結帳的長長人龍。（讀者提供）

圖翻攝自 臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」

(中時電子報)