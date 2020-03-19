歌仔戲演員許仙姬19日錄衛視中文台《一袋女王》，談到近日前輩小鳳仙（本名陳麗如）病逝一事，眼眶含淚，她透露楊麗花與小鳳仙自小相伴，在歌仔戲路上互相扶持，感情非常深厚，「我還沒有跟她（楊麗花）通過電話，因為她還很傷心，情緒應該非常激動，她跟小鳳仙從小姊妹相伴，對她還是很不捨。」

許仙姬從群組知道小鳳仙的死訊，非常傷心，「她是很好的前輩，對後輩、學生都很好，她對歌仔戲非常有天分，個性也非常開朗。」由於新冠肺炎疫情緊張，她很遺憾在小鳳仙臨終前沒有見到她最後一面，只能去她靈前上香，「後面那段時間她都在家裡，她有糖尿病，兩個膝蓋都開過刀，行走比較不方便，看到她的時候，時而清醒，時而模糊，我們會用各種不一樣的方法引她注意，或唱歌仔戲給她聽。」

許仙姬曝兩人最後一次合作是在幾年前陳亞蘭主演的《牛郎織女》，當時小鳳仙體力就有些透支，與更早幾年他們和楊麗花合作《丹心救主》，小鳳仙活力十足的樣子不太相同。談到小鳳仙與楊麗花的好交情，她感嘆，「她們算是結拜姊妹，早期在台視綠影，楊團長也很依賴她，兩人還會互相交換意見。」

許仙姬近年在台中社區教課，本來在歌廳有固定演出，但最近疫情緊繃，她目前多半時間花在教課上。談到身體狀況，她表示：「我身體很好，今年開始覺得要保養。」她透露去年12月大姊在日本忽然過世，她赴日處理，「那個傷心影響身體狀況，真的太難過了，所以要好好保養。」

(中時 )