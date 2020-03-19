高雄機場入境大廳一片空蕩蕩。（柯宗緯攝）

高雄機場防疫小黃排班等候。（柯宗緯攝）

25歲留學生許耀圓因申請到教育協會獎學金，決定如期赴日本讀書。（柯宗緯攝）

因應新冠肺炎疫情升溫，今（19）日起非本國籍限制入境，其餘入境者一律居家檢疫14天。高雄國際機場今出入境大廳一片空蕩蕩，入境僅2班、出境1班，百輛防疫小黃車隊待命，但截至中午前出車僅個位數。一早內政部長徐國勇也到機場視察，了解各個防禦細節。

徐國勇表示，針對昨天宣布所有的外國旅客，除非有特殊原因，譬如說公務、商務履約、駐點等，其他外籍旅客暫時禁止入境，另外我們國人進來的話，全部都要居家檢疫。

徐國勇強調，國人回家過程，基本上是不讓他們搭公共運輸系統，因此接駁也非常重要，這部分交通部有很好的規畫，而機場同仁也協助商討整體動線設計。

徐國勇指出，據統計今早9點為止，大概有4900多人入境，全日估計會有1萬多人，其中有一大部分是必須要居家檢疫，所以必須把處理過程做相關的瞭解，而航警局也在邊境把關、居家檢疫南部則由保五支援。

另外，徐國勇提到，今天特別看了移民署收容所，由於收容人是集中群聚生活，可能有感染的危險，因此每一個細節都需要好好探討。而高雄收容所暫時收容失聯移工，之後要讓他們回去，但現在高雄幾乎沒有飛東南亞的班機，如何戒護他們到桃機，仍有待與航空公司協商。

今早高雄機場出境僅有酷航飛日本關西，25歲留學生許耀圓因申請到教育協會獎學金赴日本讀神戶大學研究所。他說，因不能延期到日本讀書，否則就要自費，因此與家人討論後，決定按照表定行程赴日，行前親友都相當關心他，也特別準備口罩、酒精等防疫物資備戰。

另方面，今早只有1班酷航從新加坡抵達高雄，高雄航空站指出，原本預計搭乘80多人，但實際上機僅12人。據了解，本來有約百輛防疫小黃在高雄機場待命，但中午僅接約8人。但有小黃司機說，「空等也沒關係，畢竟現在是非常時期，大家互相體諒一下」。

(中時 )