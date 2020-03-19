新冠肺炎疫情升溫，新北市長侯友宜宣布20日開始，將封閉新北市內公有封閉型運動場館，暫停對外開放兩個禮拜，再視疫情發展處理。對此，北市府副市長黃珊珊直言，重點不是關閉，這只是讓人民聚集在門外，是要有配套措施。

黃珊珊指出， 因為疫情就是每天加劇，今天不曉得有幾位，每一天疫情已不斷變化，市內場館本來就有做一些體溫篩檢跟相關的措施，今天關閉是一個選擇，但關閉我們還是要做一些配套，如果政府關了，那人民去哪裡。

黃珊珊說，政府關閉的話，人民去外面健身房，那外面健身房的防疫我們是不是也要關，重點是不是把東西關起來就，我們會要做好防疫像是學校停課，外面補習班不停課，那有什麼意義。

黃珊珊強調，不只是關，是關了後我們做了那些配套措施，因為人還在。最好的方法是不要動，每天都在家，但正常社會是無法做到這樣子，所以政府要做的事情，是怎麼樣讓人民安全又安心。

(中時 )