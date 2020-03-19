蘋果(Apple Inc.)透過更新官網，推出了全新第四代 iPad Pro，並且宣布所搭配的巧控鍵盤(Magic Keyboard)在升級到 iPadOS 13.4 之後就可支援其上的觸控式軌跡板。由於時差的緣故，iPadOS 13.4 以及 iOS 13.4 正式版預計將會在台灣時間 3 月 25 日報到，果粉們可以密切留意，準備將手機中的蘋果設備升級。

除了在官網上架新一代 MacBook Air 還有 iPad Pro 等新品，蘋果也同步向開發者推送了 iOS 13.4、iPadOS 13.4、watchOS 6.2 以及 macOS Cataline 10.15.4 的第六個測試版(beta 6)。從距離正式版推出的時間點來推算，上述系統的 beta 6 就等於俗稱的 GM(Golden Master)版，也就是最後一個測試版。若是此版本的內容沒有什麼大問題，就會以此版本作為正式版來推送。雖然蘋果官網公布 iPadOS 13.4 正式版將會在 3 月 24 日推出，但由於時差的緣故，預計台灣是 3 月 25 日才可更新。

根據先前所釋出的 iOS 13.4 以及 iPadOS 13.4 測試版，納入的新功能包含：(1)內建的「郵件」App 介面恢復成四種圖標，包含刪除、移動(搬移到其他信件匣)、旗標以及回覆。(2)包含了對於 CarKey API(應用程式介面)的參照，代表可以將 iPhone 以及 Apple Watch 用於開啟、鎖定，甚至是啟動汽車(支援NFC鑰匙的車種)。(3)iOS、macOS 以及 tvOS 應用程式購買一次全部可用等等。

此外 iOS 13.4 beta 1 當中還包含：CarPlay 支援更多第三方導航體和功能、9款全新 Memoji(擬我表情)貼紙表情(支援 Face ID 的機種可使用)、共享 iCloud 資料夾功能重新現身、捷徑(Shortcut) App 新增支援 Shazam(此服務已被蘋果收購)辨識音樂的功能、TV App 的家庭共享選單設計上更融合於整體風格。而iPadOS 13.4 beta 1 為照片 App 加入鍵盤快捷鍵，讓你快速用鍵盤在照片 App 中搜尋、相簿切換、刪除、複製等功能；新增自動修改鍵盤按鍵的功能。在 iOS 13.4 以及 iPadOS 13.4 beta 1 的更新日誌中也都提到，當應用程式首次獲得「始終允許取用位置訂位服務」權限時，會在 iPhone 以及 iPad 當中立即顯示授權提醒。iOS 13.4 beta 3 當中則出現了 OS Recovery 功能，能讓使用者在不需要將 iPhone 連接到電腦的前提下，透過 OTA(over-the-air)的方式來直接恢復手機，不需要透過連接線接上電腦。

其餘系統中，已知的新功能包含 macOS 10.15.4 beta 1 新增使用頭部控制滑鼠的功能；watchOS 6.2 beta 1 的話則是新增的 App 應用內購的功能，支援 Premium 用戶獨有功能(付費後可享)，或是訂閱制度等方式。但會否上述的新功能通通都會包含在最終正式版中，須等正式版釋出才能確認。

iOS 13 共 15 款裝置可支援，包含iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE 以及第7代 iPod touch。而 iPadOS 13 可支援的設備有 13 款，包含12.9-inch iPad Pro(第三、第四代)、11-inch iPad Pro(第一代、第二代)、10.5吋 iPad Pro、9.7吋 iPad Pro、第7代 iPad 、第6代 iPad、第5代 iPad、iPad mini 4、iPad mini 5 以及 iPad Air (第二代、第三代)。

(中時電子報)