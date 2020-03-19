新冠肺炎確診人數持續攀增，中央昨宣布擴大回溯篩檢3月5日到14日期間從歐洲入境的旅客，須自主通報區公所並居家檢疫14天，新北市昨一夕暴增1300多名居家檢疫人數，但全市僅1處防疫旅館，目前已全數額滿；新北市民政局表示，已在另覓閒置旅館並與業者洽談中，將儘速增加新的防疫旅館或房間。

新北市民政局統計，截至3月17日止，新北市居家檢疫人口約2000多人，中央昨宣布回溯到3月5日入境者，都要居家檢疫14天（入境日加15天），昨居家檢疫人數一夕暴增1300多位，加上近期急著返台的國人，目前防疫旅館已全數額滿。

民政局兵役勤管科科長李明鴻表示，無法入住防疫館的民眾，可先在家中自行居家檢疫；也有居家檢疫者入住家中，改由家中其他成員出去外面住，也是可行的方法。

據了解，新北市目前共1棟防疫旅館，為位在郊區的獨棟透天厝，兩側雖有住宅但不相鄰，每日收費約2000元不等；與台北市防疫旅館不同之處，新北市防疫旅館在疫情爆發前，就因生意不佳打算歇業，經協調後開放租借，因此「無一般旅客居住」，截至3月底已全數額滿。

市府官員透露，雙北正在洽談區域聯防，由於北市多為都會區，擬在新北市郊區增設雙北市民皆可入住的防疫旅館，目前已在尋覓適當場地，但要完全「無人居住」難度較高，碰巧不少旅館受疫情影響，近期住宿率本就不高，市府正與業者洽談能否清空旅客，全棟改作防疫旅館用途，待疫情結束後會全面消毒，協助旅館回歸正常運作。

(中時 )