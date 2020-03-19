北市某國小指出，18日下午學校接獲委外廠商通知，1名球友疑似確診新冠肺炎，立即要求廠商停止營運，封閉場館，並掌握當天出入人員名單，學務主任也指出，學校將暫停活動中心和游泳池使用，並做全區消毒。

校方說明，個案於14日下午與朋友一起到活動中心6樓打籃球，當日並無病兆，個案親人15日確診新冠肺炎，個案經篩檢後也確診，已要求委外廠商全員自主管理14天，並請家長提醒學生早晚應測量體溫，必要時戴上口罩，

(中時 )