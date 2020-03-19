北市某國小「委外場館運動球友」疑似確診 校方全區消毒封閉場地 13:102020/03/19 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市某國小「委外場館運動球友」疑似確診 校方全區消毒封閉場地。（摘自校方官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市某國小指出，18日下午學校接獲委外廠商通知，1名球友疑似確診新冠肺炎，立即要求廠商停止營運，封閉場館，並掌握當天出入人員名單，學務主任也指出，學校將暫停活動中心和游泳池使用，並做全區消毒。 校方說明，個案於14日下午與朋友一起到活動中心6樓打籃球，當日並無病兆，個案親人15日確診新冠肺炎，個案經篩檢後也確診，已要求委外廠商全員自主管理14天，並請家長提醒學生早晚應測量體溫，必要時戴上口罩， (中時 ) #委外 #廠商 #個案 #新冠 #活動中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 台美防疫！ 發表聯合聲明 11:372020/03/18 政治 陸衛健委：湖北以外地區全面有序恢復正常的疫苗接種 11:572020/03/18 兩岸 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 C羅又1隊友染疫 還是世足冠軍國腳 12:002020/03/18 體育 MLB》洋基小聯盟第2人感染新冠 14:372020/03/18 體育 蘇揆：台美聯合聲明將合作防疫 15:342020/03/18 政治 韓職防疫 戴口罩比賽超級狂 16:192020/03/18 體育 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 生活熱門新聞 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 病毒恐愈傳愈強！台灣旅美科學家曝基因演化圖驚人 - 生活 快評》 當雄獅也按下「暫停鍵」之後... - 生活 確診破100例！超市衛生紙被搶空 蔬菜、麵條也清光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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