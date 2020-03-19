《日股》疫情恐慌籠罩，日經指數晨收跌0.74％ 12:502020/03/19 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲銀行緊急推出規模高達7500億歐元的龐大激勵措施，帶動美股期貨與日股周四早盤走高，惟投資人對新冠肺炎全球大流行將重創經濟的恐慌揮之不去，美股期貨反轉暴跌，日經225指數亦由升轉跌，早盤收跌0.74%，為16,602.26點。日經波動率指數上漲1.1%，為56.74點。東證一部指數大漲1.47%，為1289.46點，走勢再度與日經指數背離。美元兌日圓上漲，目前報109.28日圓，創3周新高。 (時報資訊) #日股 #日經指數 #收跌 #美股期貨 #早盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股暴漲暴跌憂慮激升 日股早盤一度跌逾200點 08:572020/03/16 財經 聯準會閃電降息4碼 台股早盤照跌、再破「萬點」大關 10:132020/03/16 財經 《台北股市》盤中焦點股：京元電、京城、松翰、圓剛、中連貨、高端 10:182020/03/16 財經 台中營建類股早盤紛紛開紅盤 10:372020/03/16 財經 滬指午盤收跌0.55％ 創業板表現弱勢 12:162020/03/16 財經 《日股》觀望日銀緊急會議，日經指數晨收小漲0.1％ 11:592020/03/16 財經 《日股》美日央行出拳落空，日股跌至3年半新低 16:312020/03/16 財經 《台北股市》盤中焦點股：金像電、高端疫苗、達新、鎧勝-KY、信驊 10:172020/03/17 財經 《國際金融》川普口頭救市，美股期貨漲停 10:172020/03/17 財經 《台北股市》盤中焦點股：聯茂、傳奇、耿鼎、璟德、基亞、智易、泰博 10:172020/03/18 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 淨值不到2元！元大S＆P原油正2 ETF即將下市清算 - 財經 - 旺報 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 台股跌破10年線！學者建議：保本就買台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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