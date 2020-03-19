歐洲銀行緊急推出規模高達7500億歐元的龐大激勵措施，帶動美股期貨與日股周四早盤走高，惟投資人對新冠肺炎全球大流行將重創經濟的恐慌揮之不去，美股期貨反轉暴跌，日經225指數亦由升轉跌，早盤收跌0.74%，為16,602.26點。日經波動率指數上漲1.1%，為56.74點。東證一部指數大漲1.47%，為1289.46點，走勢再度與日經指數背離。美元兌日圓上漲，目前報109.28日圓，創3周新高。

(時報資訊)