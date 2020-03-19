行政院函告台中市政府自治條例無效引發台中市不滿。副市長令狐榮達上午在行政院要求說明。蘇揆以情、理、法敘明政院立場，希望令狐轉達台中市長盧秀燕中央地牽手合作。政務委員羅秉成則強調，政院已函告自治條例部分內容無效，不會撤回。

行政院發言人Kolas Yotaka轉述，令狐榮達上午在院會提出要求，請政院說明為何廢止自治條例，蘇揆則就情理法向台中市說明 ，於法，過去四年已提醒台中市政府檢視自治條例授權是否違反中央法規。由於中央地方見解相異，只能依地制法公告自治條例無效。於理，台中大量仰賴外縣市電力，若堅持自己不發電要靠外縣市發電，於理說不過去；於情，蘇揆向令狐副轉達中央從來不想跟地方對抗， 辜且不論電廠是前政府時代興建，現在政府要與地方一起面對沒有二心，希望可以一起面對解決。請令狐轉達牽手合作，力量才會集中。

羅秉成表示， 在地方制度法明文規定，地方自制法規不可牴觸中央法律或法律授權的辦法，這次爭議是105年台中市政府通過了自治條，要送院備查，院未准備查是因為認為牴觸中央法律。

他強調，政院作法是基於全國法律一致性，不是為了護航或政治操作，自治條例牴觸部分，是包括新設生煤或石油焦設施，中央的法律是採許可制，地方完全禁止申請，已限制人民權利；關於房屋設施，中央規定人民有五點選擇，台中市政府僅限一種，也限制人民權利；在降排減量四年減四成方面，也違反中央規定，中火已按規定四年減四成，行政院為維持法律秩序及中央法律一致性，所以要函告且不會撤回。

(中時 )