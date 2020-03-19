北市第3家防疫旅館，提供100間房間，一晚要價7500元。（張薷攝）

北市第3家防疫旅館，提供100間房間，一晚要價7500元。（張薷攝）

北市觀傳局首度對外公開防疫旅館，宣布與白石集團瀚寓酒店合作，推出北市第3家防疫旅館，提供100間房間，不接散客，入住一晚7500元，14天隔離期間需實際支付12萬1275元，由居家檢疫對象自費。

北市防疫旅館自2月21日上線以來，已順利安置近80例無處可歸的檢疫旅客。因部份歐美學校陸續停課或改採線上授課，大批留學生近日返國；加以各國商務客仍有來台需求，一般旅館若無充分準備，將無法接待檢疫旅客。

北市副市長黃珊珊表示，現在開始所有進台灣國人都需居家檢疫，外籍旅客不得進入，前兩個禮拜遊歐人數多達幾萬人，台北應該最多，因此我們需要得到更多的房間數，現在100多間，前幾天電話就被打爆了，昨天以前就訂得差不多，國人真的回來的很多，相關設施都符合防疫旅館需求，並訓練相關人員，希望趕快找到新的旅館業者，因為真的供不應求，最快下禮拜會再找新的業者協商。

黃珊珊強調，若要作為防疫旅館，有兩個標準，第一為員工全部同意，第二需要通過衛生局與觀傳局得檢查標準，100間房其實已經訂的差不多了，需求會愈來愈高。黃珊珊也提到，北市府希望居家檢疫的人住在家裡，家裡的人出來住旅館，可以住正常旅館。

業者表示，原本房型從1萬6000到2萬多，防疫專案有基本房7500元，以及有拉門的套房8500元的兩種價位，另外還需再加上15.5％稅金，若以7500房型計算，居家隔離14天總共需要實際支付12萬1275元。

黃珊珊說，隨著疫情延燒，臺北市提前佈署，成為全國第一完整建立防疫旅館體系之縣市。而瀚寓酒店願將加入防疫旅館一事對外公開，市府尊重其意願，觀光傳播局也要求防疫旅館從旅客接待流程、餐飲服務、垃圾清運、消毒甚至備品提供等，皆需符合旅館防疫手冊規定，防疫期間館內服務人員每日也需加強防疫觀念的宣導與訓練，從硬體到服務，落實政策流程，以提供檢疫旅客安全又安心的住宿環境。

(中時 )