今日記者會照 (吳家豪攝)

時力立委陳椒華與中部環團今日召開記者會表示，中央不顧中部人民對中火減煤的期盼，片面宣告《台中生煤管制自治條例》部分條文無效，根本是粗暴霸凌，未來將提案修空汙法，也希望行政院長蘇貞昌撤回宣告。彰環保盟執祕吳慧君也批評，此舉根本是政治操作。

今日記者會於立法院中興大樓會議室召開，除陳椒華外，包括中部環團爭好氣聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、彰化醫療界聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣生態學會和環境權保障基金會等團體也都到場聲援。

台中市政府在2016年公告施行《台中生煤管制自治條例》，其中第3條第4項要求「自本自治條例公布日起四年內減少生煤使用量百分之四十」，但在今年3月13日，行政院發布公告表示，此條例牴觸空汙法，宣告無效。

陳椒華指出，民進黨主政下的行政院宣告《台中生煤管制自治條例》部分條文牴觸空汙法而失效，不僅中部的環團不滿，中彰投雲等地的民眾也感錯愕。

爭氣盟發言人石毓菁表示，林佳龍市長任內中火減煤僅14％，只達生煤條例進度的三分之一。如今行政院片面撕毀生煤條例來護航台電，叫期待了4年的中部居民情何以堪？

環權保基金會律師黃馨雯指出，直轄市自治事項乃憲法第118條規定訂之，此案行政院僅以新聞稿表示自治條例加嚴中央規定，牴觸中央立法，就宣告其無效，有侵害地方自治之虞。

彰醫盟理事長錢建文醫師表示，依照環保署統計數據，台灣空汙最大來源就是工業和發電業。今天地方政府以自治條例規範燃煤發電，中央應趁勢引導產業轉型，減少人民與政府的健康支出。

吳慧君指出，《台中生煤管制自治條例》已實施4年，結果中央忽然宣告牴觸空無法而無效，讓人傻眼。台中電廠毒煤灰都直接填埋到彰濱沿海，彰化人的健康誰來顧？此案明顯是政治操作犧牲人民健康。

健康空氣行動聯盟代表楊澤民表示，蘇貞昌的愛將張子敬過去擔任環保署副署長同時，也同時擔任台電常董，全然漠視應有之迴避。甚至還公開演講發表對財團的經濟發展所立下的汗馬功勞。

生態學會理事長王豫煌指出，肺癌是台中癌症之首，而燃煤造成的空汙已成致癌主因，依據憲法第15條政府應保障人民生存權，呼籲行政院和環保署，撤回《台中生煤管制自治條例》之宣告。

(中時 )