37歲男星高雲翔因《羋月傳》中「義渠王」一角爆紅，2年前他在澳洲拍戲捲入性侵疑雲，不僅被《巴清傳》換角，還被投資方控告，和妻董璇去年在法庭上以視訊方式離婚。今(19日)法庭宣判高雲翔無罪，但家庭與事業早全毀，稍早董璇聽聞此事後首度開腔，坦言現在是傷心多於開心，「財產被起訴，婚也離了，現在損失確確實實很大」。

高雲翔2018年和董璇到澳洲合拍《阿那亞戀情》，董璇殺青後先行離開澳洲，沒想到高雲翔後腳就在澳洲爆出性侵疑雲，當時董璇選擇相信高雲翔，不僅帶著女兒舉家搬到澳洲，在當地付了一年的房屋租金，也在庭上表示願意交出護照，只為讓法官相信高雲翔無逃跑嫌疑，最終還付了約6800萬台幣的保釋金。

這段期間，董璇為了工作和家庭，常在大陸與澳洲兩邊跑，去年7月媒體報導，董璇和高雲翔在大陸法庭上以視訊方式離婚，有一說稱兩人離婚是為了保住雙方名下3億財產，但也有人發現董璇默默隱藏起她過去分享與另一半及婚姻的照片，似有意真心告別上段婚姻，假離婚的說法引來正反兩方議論。

今高雲翔沉冤得雪，據《搜狐娛樂》報導，高雲翔律師張起淮表示，高雲翔目前的想法就是希望盡早回大陸，而董璇知道前夫勝訴後，難過多於開心，指出這件事對孩子、高雲翔造成的傷害太大，「他（高雲翔）被人搞成這樣，承受了多大的壓力？」人生事業與家庭都因此重創，董璇希望高雲翔先把目前這步走好、走穩，欣慰對方終於重獲清白。

(中時電子報)